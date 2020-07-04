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’de 6 katlı binada çıkan korkuttu

İzmir’de 6 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Giriş Tarihi: 4.7.2020

İzmir'in Çiğli ilçesi Küçük Çiğli Mahallesi 8780 sokakta bulunan bir sitedeki 6 katlı apartmanın 2'inci katında önceki akşam çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etti. Kısa sürede diğer katlara da sıçrayan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangında 4 dairede hasar oluştuğu öğrenildi.

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