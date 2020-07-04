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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 4 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi...

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'in pek çok ilçesinde de bugün arıza kaynaklı kesintiler meydana gelecek. GDZ Elektrik, bugünün elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor? İşte 4 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...