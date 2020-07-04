İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 4 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 4 Temmuz Cumartesi İzmir elektrik kesintisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.