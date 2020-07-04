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Haberler İzmir İzmir'deki orman yangınında “ateş hortumu” böyle görüntülendi

'deki orman yangınında “” böyle görüntülendi

Geçen perşembe günü 'in Gaziemir ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını sırasında “ateş şeytanı” olarak da bilinen “” görüntülere yansıdı.

İzmir'deki orman yangınında “ateş hortumu” böyle görüntülendi

04.07.2020, 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020,12:14

Geçen perşembe günü saat 21.00'de İzmir'in Gaziemir ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıtı. Orman Muhafaza Memuru Haydar Belge tarafından yangın sırasında ortaya çıkan ateş hortumu görüntülendi.

Orman yangınında, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 60 arazöz, 7 dozer, 20 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200'ü aşkın personel insanüstü bir gayretle şiddetli esen rüzgara rağmen yangını durdurarak binlerce hektarlık orman alanının yanmasının önüne geçti.



ATEŞ HORTUMU NEDİR?
Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden olabiliyor. Bu girdaplar etraflarındaki parçaları içine çekip yakarak büyüyebiliyor. Ateş hortumu, sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına sebep oluyor. Bunun sonucu olarak da kıvılcımlar yüzlerce metre mesafelere kadar giderek yanmayan alanları da yakabiliyor. Orman yangınlarıyla mücadelede en korkulan durumlardan birinin de yangın bölgesinde şiddetli esen rüzgarlar olduğu biliniyor.

İHA

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