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Haberler İzmir İzmir'deki sokak düğününde çıkan kavgada silahlar konuştu

'deki sokak düğününde çıkan kavgada silahlar konuştu

'in Konak ilçesinde düğün esnasında meydana gelen silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kavgada 4 kişi silahla vurulurken 1 kişinin de darp sonucu yaralandığı öğrenildi.

İzmir'deki sokak düğününde çıkan kavgada silahlar konuştu

04.07.2020, 09:02

Edinilen bilgiye göre olay saat 00.30 sıralarında Ferahlı Mahallesi 3464 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak düğününde iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine iki grup birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada tabanca da kullanıldı. Olayda 4 kişi tabanca ile vurulurken, 1 kişinin ise darp sonucu yaralandığı öğrenildi. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Çıkan kavgada yaralanan Ahmet S., Durmuş S., Kazım S., Engin K. ve Celal P. isimli şahısların yaralandığı öğrenilirken Durmuş S. ve Engin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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