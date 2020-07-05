Atlı jandarma ekipleri İzmir sahillerinde denetleme yaptı

Jandarmanın sorumluluğundaki Pırlanta Plajı'nda devreyi görevi gerçekleştiren atlı jandarmalar, asayişi sağlıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yabancı dil de bilen atlı jandarmalar hem turistlere hem de vatandaşlara özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle Çeşme ilçesine gelen atların geçici at merkezinde kaldığı bildirildi.