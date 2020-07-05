Jandarmanın sorumluluğundaki Pırlanta Plajı'nda devreyi görevi gerçekleştiren atlı jandarmalar, asayişi sağlıyor.
VATANDAŞLARA UYARI
Yabancı dil de bilen atlı jandarmalar hem turistlere hem de vatandaşlara özellikle sosyal mesafenin korunması ve maske takılması konusunda uyarıda bulunuyor.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle Çeşme ilçesine gelen atların geçici at merkezinde kaldığı bildirildi.
Atlı jandarma ekipleri İzmir sahillerinde denetleme yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.