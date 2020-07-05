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Haberler İzmir Çöktü çökecek

Çöktü çökecek

Çöktü çökecek
Giriş Tarihi: 5.7.2020
İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı bina, iyice yan yatmaya başladı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yerinde yaptığı incelemede, binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edilmiş ve 26 dairenin tamamı boşaltılmıştı.



İki bina arasındaki açıklık korkutuyor

Son günlerde meydana gelen depremlerle daha riskli hale gelen binanın daha da yattığını belirten çevre sakinleri, bir an önce yıkılmasını istediler. Bayraklı Belediyesi yetkilileri, yıkım için Çevre İl Müdürlüğü'nden onay beklediklerini ileri sürerken, binanın bitişiğindeki apartman sakinleri de yetkililere "Her an korku içinde yaşıyoruz. Bizi bu kokudan kurtarın" diye seslendi.

■ ERCAN AKGÜN
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