Facia ‘geliyorum’ diyor!

İzmir'de 200 binden fazla insanın yaşadığı Çiğli'nin en kalabalık semtlerinden biri olan Güzeltepe'de son yıllarda heyelan riski oluşmaya başlaması, vatandaşları korkutuyor. 2019 yılı Ocak ayında CİMER vasıtasıyla vatandaşların konuyu ilgili belediyelere bildirmesine rağmen, aradan geçen yaklaşık 2 yıl içerisinde herhangi bir çalışma yapılmaması mahalle halkının tepkisini çekti.



2 YIL ÖNCE BİLDİRDİLER

Şirintepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Yasemin B,. konuyu CİMER'e bildirerek, "Evimizin arkası dağlık. Burada oturan insanlar tehlike altındalar. Büyük kaya parçaları evimize düşüyor ve toprak kaymaları meydana geliyor. Belediye yetkilileri gösteriş amaçlı geliyor ve yapılacak bir şey olmadığını söyleyip gidiyor. Bizler artık bu evlerde oturmaktan korkuyoruz. Belediyeden yardım yapılmadığı için kendi imkanlarımızla evlerimizin arkasına set çekiyoruz, çukur kazıyoruz ama bir işe yaramıyor. Yıllardır belediyenin sorumsuzluğu yüzünden bu eziyeti çekiyoruz" ifadelerini kullandı.



SUÇU İZSU'YA ATTILAR

Şikayetin ardından Çiğli Kaymakamlığı durumu Çiğli Belediyesi'ne bildirdi. Ancak belediyeden verilen cevapta, çöküntülerin kanal alt yapısından kaynaklandığı belirtilerek, konunun İZSU'ya bildirildiği kaydedildi. Önce suçu İZSU'ya atan Çiğli Belediyesi, daha sonra ise kamulaştırma yapılması için yazışmaların yapıldığını aktardı. Ancak aradan geçen yaklaşık 2 yıllık sürede kayalar düşmeye devam ederken belediyeden kimse bölgeye gelmedi. Yıllardır büyük korku içerisinde yaşadıklarını kaydeden mahalle sakinleri, "Burada bir facia olmadan belediye artık bir şeyler yapmalı. Yarın bile çok geç olabilir" diye konuştu.





Düşen dev kayalar, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.





'KAMULAŞTIRILMASI GEREKİYOR' DEDİLER

ŞİKAYET üzerine Çiğli Belediyesi'nden verilen ikinci cevapta ise bölgede gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için engel teşkil eden konutların kamulaştırılması gerektiği aktarıldı. Cevapta, kamulaştırma için yazışmaların yapıldığı, bu işlemden sonra projeye başlanacağı kaydedildi ancak aradan geçen yaklaşık 2 yılda herhangi bir çalışma yapılmadı.





Düşen kayaları kendi imkanlarıyla engellemeye çalışan vatandaşlar, bu konuda başarılı olamıyor.



Erman AZAR