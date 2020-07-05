İzmir toplu ulaşıma dönüyor! 300 binlere düşen rakam yeniden yükseldi

İzmir'de korona virüsle mücadele döneminden önce hafta içi ortalama 1 milyon 800 binleri bulan toplam biniş sayısı, Mart ayı ortasından itibaren düşmeye başladı. Mart sonuna gelindiğinde kentte tüm toplu ulaşım araçlarına günlük toplam biniş rakamı yaklaşık yüzde 85 düşüşle 300 binlere geriledi. Hafta sonları ise bu rakam 200 binin de altına düştü.

Türkiye genelinde vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla birlikte hafta içi toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı Mayıs ayının ortalarından itibaren artmaya başladı. "Yeni normal" adıyla korona virüs önlemlerinin nispeten gevşetildiği, kafe ve restoranların, alışveriş merkezlerinin açıldığı 1 Haziran'dan itibaren ise toplu ulaşım araçlarını kullanım oranı hızla yükselmeye başladı.



1 Haziran'da kentte tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı 548 bini bulurken, hafta sonuna kadar rakam 709 bine çıktı. 8-14 Haziran haftasında 800 bin biniş rakamı aşıldı. Sonraki haftalarda her geçen gün İzmirlilerin toplu ulaşım araçlarını kullanma oranı arttı ve son olarak 29 Haziran-3 Temmuz haftası itibariyle tüm toplu ulaşım araçlarına yapılan biniş sayısı haftalar sonra 1 milyon sınırına dayandı.

İHA