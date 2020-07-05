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İzmir'de elektrik kesintisi 5 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik 5 Temmuz Pazar tarihli kesinti duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde kesinti olduğunu merakla araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

05.07.2020, 09:47