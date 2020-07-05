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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 5 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 5 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanıyor. GDZ Elektrik 5 Temmuz Pazar tarihli kesinti duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde kesinti olduğunu merakla araştırıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

İzmir'de elektrik kesintisi 5 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

05.07.2020, 09:47

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 5 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler....

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