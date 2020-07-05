İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 5 Temmuz Pazar İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler....
İzmir'de elektrik kesintisi 5 Temmuz Pazar! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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