Tire Belediye Başkanı’nın odasında ‘böcek’ bulundu

Tire Belediyesi'nde 'böcek' diye tabir edilen dinleme cihazı bulundu. Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın makam odasındaki çekmecede bulunan dinleme cihazıyla ilgili, polis ekipleri inceleme yaptı ve konuyla ilgili araştırma başlatıldı. Cihazı kimin koyduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürerken, Başkan Duran da Tire Kaymakamlığı ve Tire Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.



'ÇEKİNCEMİZ YOK'

Konuyla ilgili açıklama yapan Duran, "Bizim kimseden saklayacak da gizleyecek de bir şeyimiz yok. Biz bu makamın kapılarını tüm halkımıza açtık. Belediyeyi kapalı kapılar ardından karar alınan durumdan Tire halkına hesap verir, adil, şeffaf bir hale getirdik. Çok şükür kimseden hiçbir konuda, hiçbir şekilde çekincemiz yok" dedi.

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