Çeşme’de maske ve mesafe cezası

Çeşme'de bulunan Rise'n Shine Beach isimli işletmede sosyal mesafe ve maske kurallarının çiğnendiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ise mekana giderek denetim gerçekleştirdi. Denetim sonucu 33 kişiye ayrı ayrı 3150 lira, toplamda 103 bin 950 lira para cezası kesildi.