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plajlarında asayiş atlı polislere emanet

İzmir plajlarında asayiş atlı polislere emanet
Giriş Tarihi: 6.7.2020

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'in sahillerinde, atlı polis birlikleri denetim yapmaya başladı. Yazın gelmesiyle hareketlenen plajlarda ek tedbirler alan İl Emniyet Müdürlüğü, güvenlik önlemlerini artırdı. Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibariyle atlı birlikler de sahaya indi. Kumsallarda devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuz olaylara anında müdahale ediyor. Atlı birlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.

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