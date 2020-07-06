İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyunda Yunanistan'a geçmek için hazırlık yapan sığınmacıların olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede yapılan kontrollerde 36 Kongo, 4 Orta Afrika Cumhuriyeti ve 2 Afganistan uyruklu 42 sığınmacı yakalandı. Bir lastik bot ve motor ele geçirildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
AA
İzmir'de 42 sığınmacı yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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