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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 6 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 6 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Duyuruya göre uzun süreli kesintiler yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 6 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 6 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

06.07.2020, 09:17

Bugün 'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 6 elektrik kesintisi detayları...

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