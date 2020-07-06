Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 6 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 6 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.