İzmir'de elektrik kesintisi 6 Temmuz Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Bugün İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Pandemi döneminde yaşanan kesintiler yakından takip ediliyor. İşte 6 Temmuz Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...