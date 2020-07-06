İzmir'de okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza!

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uyulmadan okey oynandığını fark etti.

15 BİN LİRA CEZA

Bunun üzerine ekipler, okey oynayan 4 şahsa ve oyun oynayanları izleyen bir kişiye kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesti. 5 kişiye toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildiği öğrenilirken, kent genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.