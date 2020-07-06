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Haberler İzmir İzmir'de okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza!

'de oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza!

’in Ödemiş ilçesinde, oynarken polise yakalanan 4 kişiye ve bu kişileri izleyen 1 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadığı gerekçesiyle toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildi.

İzmir'de okey oynayıp sosyal mesafeye uymayanlara ceza!

06.07.2020, 18:48

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir kahvehanede sosyal mesafe kurallarına uyulmadan okey oynandığını fark etti.

15 BİN LİRA CEZA
Bunun üzerine ekipler, okey oynayan 4 şahsa ve oyun oynayanları izleyen bir kişiye kişi başı 3 bin 150 TL ceza kesti. 5 kişiye toplamda 15 bin 700 TL ceza kesildiği öğrenilirken, kent genelinde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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