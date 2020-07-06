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Haberler İzmir Ormanlık alanlarda mangal operasyonu

Ormanlık alanlarda mangal operasyonu

Ormanlık alanlarda mangal operasyonu
Giriş Tarihi: 6.7.2020

İzmir'de, Urla ve Menderes'te çıkan iki orman yangını sonrası kontroller sıklaştırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran ile 30 Ekim arasında giriş yasağı konan ormanlık alanlarda mangal yakan piknikçileri belirledi. Ekipler, mangal ateşlerini söndürürken, piknikçilere de mesire yerlerini tercih etmelerini söyledi. İzmirlilerin sıklıkla tercih ettiği Çiçekli, Kaynaklar ve Yamanlar'daki ormanlık alanlarda ekipler denetim yaptı. Halkın girmesi yasak olan alanlarda mangal yakanları uyaran ekipler, mangalları da söndürdü.

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