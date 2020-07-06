Türk bayraklı maske Soyer’in başını ağrıtacak

BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Soyer'in bayrak ve para söylemleriyle ilgili savcılığa başvuran DYP İzmir İl Başkanı avukat Tarcan Ülük, şimdi de Soyer'in TBMM'de CHP'li vekillere bu maskeleri dağıtması ve ardından üzerinde Türk bayrağı olan bu maskelerin çöpe atılmasıyla ilgili harekete geçti. Ülük, hem Ankara hem de İzmir Valiliği'ne Soyer'e 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırı davranışlarda bulunma-sı sebebiyle Kabahatler Kanunu 32. maddesine göre idari para cezası verilmesini istedi. Ülük'ün TBMM'de çöpe atılan Türk Bayraklı maskelerin görüntülerini ekleyerek yaptığı başvuru, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından değerlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. ÜLÜK, başvurusunda "Kullan at niteliği taşıyan maskenin üzerine şanlı bayrağımızın ay yıldızının basılması ve bunun kullanıldıktan sonra atılmasına sebebiyet verilmesi Türk Bayrağı'nın manevi değerleriyle örtüşmediği gibi milli ve manevi değerleri konusunda oldukça hassas olan Türk Milleti'ne de saygısızlık anlamına gelmektedir" dedi.

Başkan Soyer, TBMM'de CHP'li vekillere de Türk bayraklı maske dağıtmıştı.

ERHAN GÜLENÇ

İzmir bayrağı ve parasına suç duyurusu

Skandal 'eyalet' kararı ile tepki toplayan Tunç Soyer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak