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Haberler İzmir Cinayet iddiasında sır perdesi aralandı

iddiasında sır perdesi aralandı

Cinayet iddiasında sır perdesi aralandı
Giriş Tarihi: 7.7.2020

İzmir Buca'da geçen yıl 15 Haziran'da meydana gelen olayda iki arkadaşıyla buluştuktan bir gün sonra ağaçlık alanda cesedi bulunan 31 yaşındaki iki çocuk babası Ali Can'ın ölümünde sır perdesi aralandı. Uyuşturucu madde aldıktan sonra arkadaşları tarafından öldürüldüğü öne sürülen Ali Can'ın otopsi raporunu mahkemeye sunan zanlının avukatı Abdi Yaşar, "İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Ali Can'ın ölümünün yüksekten düşme sonrası uyarıcı madde zehirlenmesi sonucu meydana geldiği açıkça belirtilmiş. Tanık ifadeleri de çelişkili" dedi. Mahkeme, bir yıldır tutuklu olan Mehmet Emin B'nin tahliyesine karar verdi.

METİN BURMALI

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