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Haberler İzmir Hapisten izinli çıktı arkadaş katili oldu

Hapisten izinli çıktı arkadaş katili oldu

İzmir Ödemiş'te meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan (27) istasyonunda karşılaştığı çocukluk arkadaşı 'yı (28) feci şekilde darp ederek ağır yaraladı. Canice dövülen Çulha, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hapisten izinli çıktı arkadaş katili oldu
Giriş Tarihi: 7.7.2020

YERDEN YERE ÇARPTI
Süleyman Demirel mahallesi Şehit Adnan Menderes Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna, önceki gece araçlarına benzin almak için giren 3 kişiden Okan Bacakoğlu, motosikletine benzin alan çocukluk arkadaşı Eren Çulha ile karşılaştı. İkili arasındaki tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Bacakoğlu'nun arkadaşını defalarca havaya kaldırıp beton zemine çarptığı Çulha kanlar içinde yığılıp kaldı. DAHA sonra Bacakoğlu, yanında bulunan iki kişiyle beraber sürükleyerek otomobiline bindirdiği Çulha'yı Anafartalar mahallesindeki evinin önüne atarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdıkları talihsiz genç kurtarılamadı. Polisin kısa sürede yakaladığı, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen katil zanlısı Bacakoğlu ise yeniden hapse atıldı.



SEVAL KONURALP

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