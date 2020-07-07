Son dakika: İzmir’de korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 18.19'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İŞTE DEPREMİN MERKEZ NOKTASI