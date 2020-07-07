Soylu’dan İzmir polisine teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden Alabaylar Çetesinin çökertildiğini 59 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."