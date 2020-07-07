  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Soylu’dan İzmir polisine teşekkür

Soylu’dan polisine teşekkür

Soylu’dan İzmir polisine teşekkür
Giriş Tarihi: 7.7.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden Alabaylar Çetesinin çökertildiğini 59 kişinin tutuklandığını açıkladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soylu’dan İzmir polisine teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA