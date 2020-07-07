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Haberler İzmir Yasak dinlemediler! İzmir'de kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası

Yasak dinlemediler! 'de kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası

'in Ödemiş ilçesindeki kahvede, yasak olmasına rağmen okey oynayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Yasak dinlemediler! İzmir'de kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası

07.07.2020, 15:33

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kahvede dün rutin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yasak olmasına rağmen içeride okey oynandığını belirledi. Bunun üzerine okey oynayan 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liralık ceza uygulandı.

DHA

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