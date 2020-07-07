Haberler İzmir Yasak dinlemediler! İzmir'de kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası

Yasak dinlemediler! İzmir'de kahvede okey oynayanlara 'koronavirüs' cezası

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kahvede, yasak olmasına rağmen okey oynayıp, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 kişi ile oyunu izleyen 1 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

07.07.2020, 15:33