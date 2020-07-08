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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli kesintiler yaşanacak. İşte 8 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...