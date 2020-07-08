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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 8 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 8 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli kesintiler yaşanacak. İşte 8 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

08.07.2020, 09:32

'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 8 Temmuz Çarşamba tarihli detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler....

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