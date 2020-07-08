İzmir'de bugün hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik 8 Temmuz Çarşamba tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler....
İzmir'de elektrik kesintisi 8 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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