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'de taşıtan tankerle ilgili şoke edici detaylar

'in Narlıdere ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışırken yakalanan 276 ile 8 organizatörün geçiş için kullanacağı tankerin, motor bölümünün su aldığı ortaya çıktı. Yola çıkılması durumunda tankerin, kısa sürede batmasının muhtemel olduğu belirtildi.

İzmir'de kaçak göçmen taşıtan tankerle ilgili şoke edici detaylar

08.07.2020, 12:34

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıdere'nin Sahilevleri açıklarında göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle tankere önceki gece baskın yapıldı.



Yapılan aramalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 276 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları değerlendirilen 8 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VİRÜSE KARŞI DEZENFEKTAN KOYMUŞLAR
Kaçak göçmenlerin yakalandığı tankerin çeşitli bölümlerine, koronavirüse karşı dezenfektan ve cerrahi maske bırakıldığı, su ve meyve suyu depolandığı görüldü. Göçmenlerin, sağlıksız odalarda kapalı kaldıkları ve herhangi bir olumsuzluk durumunda içeriden çıkmalarının mümkün olmadığı belirlendi. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin, geçiş için 2 bin ile 5 bin dolar arasında değişen ücretler aldıkları öğrenildi.



MOTOR BÖLÜMÜNÜN SU ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Kaçak göçmenler ve organizatörlerin yakalandığı tankerin, 20 gün önce Narlıdere Balıkçı Barınağı yakılarındaki tamir atölyesine onarım bahanesiyle yanaştırıldığı ve burada bekletildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kıyıya yanaştığı andan itibaren teknik ve fiziki takibe aldığı tankerin motor bölümünün su aldığı ve yola çıkılması durumunda kısa sürede batmasının muhtemel olduğu belirtildi. Emniyetin operasyonuyla facianın eşiğinden dönüldü.

DHA

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