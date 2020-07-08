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Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

'de / operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... 'de terör örgütü / propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

08.07.2020, 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,09:58

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve örgütün sosyal medyada propagandasını yaptıkları gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA

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