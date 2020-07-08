İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK adına faaliyet gösterdikleri ve örgütün sosyal medyada propagandasını yaptıkları gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA
İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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