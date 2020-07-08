Haberler İzmir İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... İzmir'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

08.07.2020, 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,09:58