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Haberler İzmir Mangalcılara zabıta müdahalesi

Mangalcılara zabıta müdahalesi

Mangalcılara zabıta müdahalesi
Giriş Tarihi: 8.7.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil bantlarındaki denetimlerini artırdı. Belediye ekipleri çevreyi kirletenlere ceza keserken, vatandaşların şikayetlerine neden olan mangallara ise el koydu. Kordon, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, İnciraltı, Sahilevleri, Karşıyaka ve Bayraklı'da mangal yapanları da uyaran zabıta ekipleri, uyarılara uymayan bazı kişilerin mangallarını söndürdü. Denetimler kapsamında uyarılara aldırmayan bir kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 41/1 maddesi uyarınca 61 TL ceza kesildi.

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