Ödemiş’te çöp transfer istasyonuna halktan tepki

Kiraz ve Beydağ ilçelerinin evsel nitelikli katı atıklarının Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisine taşınarak yönetiminin sağlanması amacıyla Ödemiş Çaylı Mahallesi'nde belediyeye ait olan 419 parsel numaralı taşınmazın 'transfer istasyonu' olarak 25 yıl süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesine tahsisi konusu, Ödemiş Belediyesinin geçtiğimiz yıl eylül ayında yapılan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilmişti. Bu durum, Çaylılı vatandaşların tepkisine neden oldu. Çaylılı vatandaşlar, "Yapılacak istasyon hakkında hiçbir yetkili tarafımıza herhangi bir açıklamada bulunmadı" iddiasında bulunurken, "Beydağ ve Kiraz'ın çöpleri neden bizim mahallemizde toplansın? Küçük Menderes Havzası'nın en verimli tarım topraklarında yaşıyoruz. Çaylı Mahallesinde bulunan topraklar, Ödemiş'in en verimli topraklarıdır. Bu topraklar, niçin çöp uğruna heba ediliyor?" dedi.



"PROJENİN ÇEVRE DOSTU OLACAĞINA İNANIYORUM"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çaylı Mahalle Muhtarı İsmail Küçük, alanın depolama amaçlı değil transfer amaçlı kullanılacağını belirterek tepkilerin haksız olduğunu söyledi. Küçük şunları söyledi:





"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Çaylı Mahallemizdeki mezarlık kenarında bulunan 419 parsel 11 bin 200 metre kare olan mülkiyeti Ödemiş Belediyesine ait taşınmaz içine yapılacak 'evsel katı atık transfer istasyonu ve şantiye inşaatı' başladı. İnşallah bir kaç gencimiz buradan iş sahibi olacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer 'Muhtarım söz veriyorum çalışanların hepsi Çaylı'dan olacak' dedi. Bundan böyle hayvan leşi, ev hafriyatı gibi çöpler de sağa sola atılmayacak. Mezarlık çevresi tertemiz olacak. Bölgenin çöpü, yere bir tane çöp dökülmeden büyük araçlara transfer yapılarak Ödemiş'te inşaatı devam eden ayrıştırma fabrikasına gidecek. Projenin çevre dostu olacağına inanıyorum. Bu çalışmada emeği geçen başta Ödemiş Belediye Başkanımız Mehmet Eriş ve Büyükşehir Koordinatör Başkanımız Hikmet Güriş olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."



Ödemiş Belediye Başkan Mehmet Eriş Eriş de, "Çaylı'da kesinlikle bir depolama olmayacak. Çevredeki tüm hak sahiplerinden muvafakat alınarak belirlenen alanda sadece katı atıklar transfer amaçlı İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tırlara yükleme yapılacak" dedi.

İHA