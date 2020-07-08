Tire iki kardeşe ağlıyor

İzmir'in Tire ilçesinden memleketleri Gaziantep'e tatile giden ailenin aracı, Osmaniye Düziçi yakınlarında trafik kazası geçirdi. 10 yaşındaki Duru ve 12 yaşındaki Doğa Akdoğan kardeşlerin öldüğü feci kazada aracı kullanan baba Oktay Akdoğan, boşandığı eşi Bilge Akyılmaz ve diğer kızları Cemre ile engelli İlke yaralandı. Korkunç kaza ve iki kardeşin ölümü ilçeyi yasa boğdu.

NEŞEYLE YOLA ÇIKTILAR

Tire Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan, biri engeli dört çocuk annesi Bilge Akyılmaz, yaklaşık beş yıl önce Gaziantep Belediyesi'nde görev yapan eşi Oktay Akdoğandan boşandı. Anne Akyılmaz, kendi otomobilini sattı ve engelli kızı İlke Akdoğan'ın üzerine aldığı sıfır otomobille ilk kez uzun yola çıkacaktı. Çocuklar ise uzun zamandır görmedikleri babaları ile dedelerine kavuşmanın heyecanı içindeydi. Anneleri eski eşi Oktay Akdoğan ve teknik direktör babası Ömer Akyılmaz'ı arayarak yola çıktıklarını haber verdi. Çocuklarını özleyen eski eşi Oktay Akdoğan ise ailesini Osmaniye yakınlarında karşılayacağını söyledi.

DİREKSİYONA BABA GEÇTİ

Neşe içinde Tire'den yola çıkan anne ve kızları Osmaniye yakınlarına kadar sorunsuz şekilde yol aldı. Osmaniye yakınlarında ailesini karşılayan baba Oktay Akdoğan, eski eşine 'sen yorulmuşsundur arabayı ben kullanayım' diyerek direksiyona geçti. Ama Düziçi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Feci kazada, Melahat Aksoy İlkokulu öğrencisi Duru (10) ve Şehit Mehmet Oruç Ortaokulu öğrencisi Doğa Akdoğan (12) hayatını kaybetti. Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Cemre, 19 yaşındaki yüzde 95 oranında engelli olan İlke, babaları Oktay Akdoğan ile anne Bilge Akyılmaz ise kazada yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen kardeşler Gaziantep'te toprağa verildi.





Nadir UYSAL