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Haberler İzmir Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 26 kurtarıldı

Son dakika... 'in Foça ilçesinde, Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 kurtarıldı. Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

08.07.2020, 09:01

Alınan bilgiye göre, Aslan Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipler bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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