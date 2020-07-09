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Haberler İzmir Bebeği taksiye kustu 400 lira istediler!

Bebeği taksiye kustu 400 lira istediler!

Bebeği taksiye kustu 400 lira istediler!
Giriş Tarihi: 9.7.2020

İzmir'in Buca ilçesinde kucağındaki bebeğiyle taksiye binen kadın, bebeği kusunca ummadığı bir tepkiyle karşılaştı. Taksi ücreti 12 lira tutan Atife S. otomobilin yıkanması için taksiciye 85 lira verdi ancak şoför, iddiasına göre 200 lira istedi. Atife S. kabul etmeyince taksi şoförü aracı ile oradan uzaklaştı. Olayın ardından kendisine telefon geldiğini iddia eden Atife S. "Oto yıkamacı aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti benim vermem gerektiğini söyledi. Şikayet etmek için taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar, şoför de arayıp yıkamacıya veriyor" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, "Araç sahibi esnafımız tarafından, şoförün işine derhal son verilmiştir. Ayrıca yolcumuzdan ve eşinden de özür dilenmiştir" denildi.

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