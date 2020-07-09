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Haberler İzmir ‘Ben komiserim’ dedi yaşlı çifti dolandırdı

‘Ben komiserim’ dedi yaşlı çifti dolandırdı

‘Ben komiserim’ dedi yaşlı çifti dolandırdı
Giriş Tarihi: 9.7.2020

İzmir Menemen'de telefonla aradığı yaşlı H.K. ve E.K. çiftini, kendisini başkomiser olarak tanıtarak dolandıran R.Y. yakalandı. Yahşelli'de R.Y, H.K. ve E.K'yi telefonla arayarak, "Ben baş komiserim. Sizler Menemen'de bir kuyumcuya sahte altın vermişsiniz, sizden şikayetçi" dedi. Kendilerine yardımcı olmak için para ve altınlarını istedi. Çift, 27 Cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 4 bin lirayı R.Y'ye teslim etti. Çiftin bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak başvurduğu polis, R.Y'yi abisinin evinde gözaltına aldı.

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