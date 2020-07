İki kadın iki çığlık

İzmirli Tuğçe Aras ve Saadet Koçel, ne şiddet gördükleri eşlerinden ne de şiddetten kurtulabiliyor. Binlerce hemcinsleri ile kaderleri gibi dilekleri de aynı: "Kurtarın bizi bu adamlardan, ölmek istemiyoruz!' 2 yılı aşkın süredir adliye koridorlarında özgürlüklerine kavuşmak için gün sayan iki kadın, "Tehdit altında yaşamaktan bıktık usandık, kurtulmak için illa ki ölmemiz mi lazım?" diyerek çok haklı bir isyanı dile getiriyor.

İKİNCİ KEZ SALDIRDI

EŞİNİN pompalı tüfekle vurduğu ve yüzünü parçaladığı Tuğçe Aras geçtiğimiz hafta bir kez daha saldırıya uğradı. Gözü dörmüş saldırgan Akif Aras tarafından darp edilen genç kadın, polise giderek tekrar şikayetçi oldu. Ancak o koca yine tutuklanmadı. Altı ay uzaklaşma cezası alan Akif Aras elini kolunu sallayarak serbest kalırken, genç kadın "Bu adam beni öldürecek" diye gözyaşı döktü. Saadet Koçel, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce boşanma davası açtığı Anıl Koçel'den sürekli tehdit mesajları aldığı için sık sık adres değiştirmek zorunda kaldığını öne sürdü.

İFTİRA, HAKARET, TEHDİT...

HEM boşanma sürecinin bir an önce noktalanmasını istediğini hem de can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten iki çocuk annesi Koçel, yetkililerden yardım istedi. Koçel, "Fiziki ve psikolojik şiddet görüyorum. Bunun durdurulması için her türlü yola başvurdum ancak sonuç alamadım. Yaklaşık 7 aydır sabit olarak kaldığım bir yer yok. Sürekli adres değiştirip kaçıyorum. Fakat yine de psikolojik şiddet bitmiyor. İftira, hakarete uğruyorum, ölüm tehditleri alıyorum. Yüzüme kezzap atmakla ve öldürmekle tehdit ediyor" dedi.





TEHDİT EDEREK EVLENMİS

KENDİSİNDEN 23 yaş büyük Akif Aras ile üniversite öğrencisi iken tanışan Tuğça Aras, "Ayrılmak isteyince yüzümden vurdu. 'Daha fazlasını ailene yaparım' diye tehdit edince evlenmek zorunda kaldım" demişti.

Tuğçe Aras, boşanmaya çalıştığı Akif Aras tarafından bir kez daha darp edildi.



"ONUN YÜZÜNDEN PARANOYAK OLDUM"

KORKU ve tehditle evlenen 22 yaşındaki Tuğçe Aras ise, aylardır kendisini tanınmayacak hale getiren kocasından boşanmaya çalışıyor. Genç kadın, geçtiğimiz hafta yapılan duruşmanın ardından, yeni bir saldırıya daha uğradı. Genç kadın darp raporu alırken, avukatı Sibel Önder cani kocanın tutuklanması için şikayetçi oldu. Ancak mahkeme sadece 6 ay uzaklaşma cezası verdi. Yüz estetiği için sattığı vinç parasının bile cani koca tarafından alındığını iddia eden Tuğçe Aras, "Beni bu hale getiren o hain adam, elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Sürekli 'Acaba nereden karşıma çıkacak?' diye düşünmekten paranoyak oldum" dedi.

Fatih ŞENDİL