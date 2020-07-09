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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 9 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 9 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne kadar süre kesik kalacağını ve kesintilerden hangi ilçelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte 9 elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

İzmir'de elektrik kesintisi 9 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

09.07.2020, 09:23

Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik 9 Temmuz Perşembe tarihli su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün pek çok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçeleri kesintiden etkilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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