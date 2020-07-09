Özellikle pandemi döneminde yaşanan elektrik ve su kesintileri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik 9 Temmuz Perşembe tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün pek çok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçeleri kesintiden etkilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 9 Temmuz Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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