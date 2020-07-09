  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede

'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede

'de gemiyle yurt dışına geçirilmeye çalışılan 276 sığınmacının yakalandığı olayda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede

09.07.2020, 14:48

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

İzmir'de 7 Temmuz'da balıkçı barınağına yanaşan bir gemiye düzenlenen operasyonda kapalı ve hava almayan bölmede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Bangladeş, Suriye, Orta Afrika, Somali ve İran uyruklu 276 sığınmacı tespit edilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İzmir'de kaçak göçmen taşıtan tankerle ilgili şoke edici detaylar

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de gemiyle yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adliyede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA