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'de korkutan patlama!

'de bir oto tamir atölyesinde patlama meydana geldi. Atölyede patlama olduğu ve çıktığı ihbarları üzerine olay yerine 1 ve 15 tonluk tonaj araç ile ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de korkutan patlama!

09.07.2020, 12:51 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020,13:07

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana gelen yangın ve patlama paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.20 sıralarında, Aliağa ilçesi Samurlu Mahallesi 1277 sokakta faaliyet gösteren bir oto tamir atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Atölyede patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarları üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Kuzey Bölge Amirliğine bağlı merkez Aliağa grubundan bir arazöz ve 15 tonluk tonaj araç ile yangın müdahale ekipleri sevk edildi. Çok geçmeden olay yerine intikal eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında atölyede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

IHA

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