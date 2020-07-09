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Haberler İzmir Kokular gelince komşular haber verdi... İzmir'deki evin içine girince şok yaşadılar

Kokular gelince komşular haber verdi... 'deki evin içine girince şok yaşadılar

Son dakika... 'in ilçesinde belediye ekipleri, 'ndeki bir evden 1.5 ton atık çıkardı. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine harekete geçen ekipler, evi temizleyip dezenfekte ederek kullanılmaz haldeki eşyaları da Harmandalı düzenli atık deposuna götürdü.

Kokular gelince komşular haber verdi... İzmir'deki evin içine girince şok yaşadılar

09.07.2020, 11:14

İzmir Bayraklı'nın Çiçek Mahallesi'nde, kötü koku yaydığı gerekçesiyle çevre sakinleri tarafından ilgili mercilere şikayet edilen 1637/17 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katı, Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce temizlenerek dezenfekte edildi.



Binanın kiracısı tarafından çöp eve dönüştürülen yapıda ev sahibi kiracıyla olan ilişkisini noktalandırarak belediye ekiplerinden destek istedi. Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 4 kişilik ekiple evin her noktasını temizledi, ilaçlayarak dezenfekte etti.



Evden çekyat, koltuk, pet şişe atıkları, yemek artıkları ve çöplerden toplandığı tahmin edilen kullanılamaz halde birçok eşya çıktı.



30 metrekarelik dairede gün boyu çalışmalarını sürdüren ekipler, 1.5 tonluk atık toplayarak çıkan çöpleri Harmandalı düzenli atık deposuna transfer etti.



Mahalle sakinleri, uzun süredir kötü kokudan dolayı büyük sorun yaşadıklarını, evin boşaltılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

İHA

Doğada yaptığı ev herkesin dilinde! Maliyetini duyunca şok olacaksınız!

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