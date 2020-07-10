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Haberler İzmir Fayton eziyetinden devriye görevine

Fayton eziyetinden devriye görevine

Fayton eziyetinden devriye görevine
Giriş Tarihi: 10.7.2020

İzmir'de faytonların kaldırılmasının ardından emniyete hibe edilen Haflinger cinsi 2 at, vatandaşların güvenliği için devriye görevine başladı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, "Atlarımızı eğitimde ve Down sendromlu çocukların rehabilitasyonunda da kullanıyoruz" dedi.

Antonio ve Mariuş isimli 2 at, yaklaşık 1 yıllık uyum sürecinin ardından atlı polislerin eğitimlerinde kullanılmaya başlandı. Atlar devriye görevine de çıkıyor. Bu yıl at sayısını 11'e yükselttiklerini anlatan Uğur Alan, İzmir halkına daha çok atlı devriye hizmeti sunacaklarını bildirdi. Alan, gösterişli yapıları ve yeleleriyle dikkat çeken Haflinger cinsi atların, İzmir sokaklarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını da sözlerine ekledi.

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