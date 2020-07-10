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'de acı ! Karşıya geçen kişiye çarptı

'in ilçesinde yolun karşısın geçmek isteyen bir yayaya, hızla yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de acı kaza! Karşıya geçen kişiye çarptı

10.07.2020, 14:02

Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.15 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aracını yol kenarındaki cebe park ettikten sonra aracından inen Kubilay Gürler (54), yolun karşısına geçerken Önder B. (21) idaresindeki 27 AB 205 plakalı Volkswagen marka araç, kendisine hızla çarptı. Gürler'e çarpan araç, daha sonra kaldırıma çıkarak iki araca daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gürler, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gürler'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs ambulansla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İHA

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