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İzmir'de elektrik kesintisi 10 Temmuz Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne kadar süre kesik kalacağını ve kesintilerden hangi ilçelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte 10 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

10.07.2020, 09:18 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,09:19