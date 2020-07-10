GDZ Elektrik 10 Temmuz Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün pek çok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçeleri kesintiden etkilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne kadar süre kesik kalacağını ve kesintilerden hangi ilçelerin etkileneceğini araştırıyor. İşte 10 Temmuz Cuma İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...
GDZ Elektrik 10 Temmuz Cuma tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Bugün pek çok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. Peki İzmir'in hangi ilçeleri kesintiden etkilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 10 Temmuz Cuma! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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