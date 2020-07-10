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Haberler İzmir İzmir'de korkunç intihar! Kaldığı hastanenin 6'ncı katından atladı

'de korkunç ! Kaldığı hastanenin 6'ncı katından atladı

Son dakika... 'in Karabağlar ilçesinde, bir hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M. (56), 6'ncı kattan atlayarak, yaşamına son verdi.

İzmir'de korkunç intihar! Kaldığı hastanenin 6'ncı katından atladı

10.07.2020, 09:54

Son dakika haberine göre olay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştarıma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir onkoloji bölümünde tedavi gören Sezai M., saat 04.00 sıralarında Başhekimlik binasının 6'ncı katından atladı.

Beton zemine düşen Sezai M. ağır yaralanırken, çevredeki sağlık personeli yardımına koştu. Yapılan ilk incelemede, Sezai M.'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri Sezai M.'nin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Sezai M.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

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