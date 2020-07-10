İzmir'de otel odasında canına kıydı

Son dakika haberine göre olay, Buca ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi 28/1 Sokak'ta bulunan bir apart otelde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Ö., kaldığı odada, başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde Mehmet Ö.'yü kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

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