Meteroloji'den o illere fırtına uyarısı! İzmir'de hava durumu 10 Temmuz

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞMUR VE FIRTINAYA DİKKAT!

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısında, kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık