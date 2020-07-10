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Haberler İzmir Ödemiş’te çöp transfer istasyonuna halktan tepki

Ödemiş’te çöp istasyonuna halktan tepki

Ödemiş’te çöp transfer istasyonuna halktan tepki
Giriş Tarihi: 10.7.2020

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, mahallelerinde yapılacak çöp transfer istasyonuna tepki gösterdi. Kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını belirten mahalle halkı, "Beydağ ve Kiraz'ın çöpleri neden bizim mahallemizde toplansın? Küçük Menderes Havzası'nın en verimli tarım topraklarında yaşıyoruz. Çaylı Mahallesi'nde bulunan topraklar Ödemiş'in en verimli toprakları. Bu topraklar, niçin çöp uğruna heba ediliyor?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi. ÇAYLI Mahalle Muhtarı İsmail Küçük ise, alanın transfer amaçlı kullanılacağını belirterek tepkilerin haksız olduğunu söyledi.

'ÇEVRE DOSTU OLACAK'
KÜÇÜK, "Bölgede inşaat başladı. İnşallah bir kaç gencimiz buradan iş sahibi olacak. Belediye Başkanımız Tunç Soyer çalışanların hepsi Çaylı'dan olacak dedi. Çöpler de sağa sola atılmayacak. Mezarlık çevresi tertemiz olacak" dedi. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, Çaylı'da bir depolama olmayacağını ifade ederek, "Çevredeki hak sahiplerinden muvafakat alınarak belirlenen alanda sadece katı atık transferi yapılacak" diye konuştu.

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