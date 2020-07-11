İş bırakan memurlar Ankara’ya yürüyecek

Gaziemirlilerden iş bırakma eylemi nedeniyle anlayış bekleyen memurlar, "Halkımızın işini göremediğimiz için üzgünüz. Hakkımızın gasp edildiğini bilmelerini istiyoruz" dediler. Basın açıklamaları ve diğer eylemlerin dikkate alınmadığını belirten sendika temsilcileri, basın açıklamasında, "145 gündür süren eylemlerin nedeni, 2019 yılında Gaziemir Belediye Başkanı Sayın Halil Arda ile sendikamız arasında imzalanan sosyal denge tazminatının, asılsız ve hukuka dayanmayan nedenlerle kesilmesi ve memur çalışanların mağdur edilmesidir. İş bırakma eyleminden de sonuç alamazsak Ankara'ya yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

