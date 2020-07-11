  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir emniyetinde tayin fırtınası

emniyetinde tayin fırtınası

İzmir emniyetinde tayin fırtınası
Giriş Tarihi: 11.7.2020

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleşti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 8 müdür yardımcısının çeşitli illere tayini çıktı. Müdür yardımcılarından birinin Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Eğitim Merkezi'nde görevlendirildiği öğrenildi. Tayini çıkan Emniyet Müdürü ve amirlerinin 2008 yılından önce kentte görev yapan polis müdürleri olduğu ve 10 yıl sürelerinin dolması sebebi ile tayinlerinin bakanlık talimatı ile çıktığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir emniyetinde tayin fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA