İzmir emniyetinde tayin fırtınası

İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli 30 emniyet müdürünü kapsayan atama ve yer değiştirme işlemi gerçekleşti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan 8 müdür yardımcısının çeşitli illere tayini çıktı. Müdür yardımcılarından birinin Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Eğitim Merkezi'nde görevlendirildiği öğrenildi. Tayini çıkan Emniyet Müdürü ve amirlerinin 2008 yılından önce kentte görev yapan polis müdürleri olduğu ve 10 yıl sürelerinin dolması sebebi ile tayinlerinin bakanlık talimatı ile çıktığı öğrenildi.