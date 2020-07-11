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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 11 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 11 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 11 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

11.07.2020, 09:45

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün 'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre detayları...

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