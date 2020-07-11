İzmir'de elektrik kesintisi 11 Temmuz Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintiden hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. İşte GDZ Elektrik'İn duyurusuna göre İzmir elektrik kesintisi detayları...