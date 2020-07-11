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'de korkunç olay! Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı

'de O.S., sokak ortasında tartıştığı Çağdaş N.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Çağdaş N., ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. O.S., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de korkunç olay! Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı

11.07.2020, 09:50 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,10:06

İzmir'in Karabağlar ilçesinde O.S., sokak ortasında tartıştığı Çağdaş N.'yi bıçaklayarak, ağır yaraladı. O.S., gözaltına alındı.


Olay, saat 02.00 sıralarında, Basın Sitesi Mahallesi 146 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan O.S. ve Çağdaş N.'nin tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. O.S., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkararak, Çağdaş N.'ye sapladı. Ağır yaralanan Çağdaş N., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çağdaş N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. O.S., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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