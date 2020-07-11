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Haberler İzmir Tire Müzesi’ne şok yıkım kararı

Tire Müzesi’ne şok yıkım kararı

Tire Müzesi’ne şok yıkım kararı
Giriş Tarihi: 11.7.2020

İzmir'in Tire ilçesinde, 1971 yılından bu yana Yanıkkonak meydanında faaliyet gösteren Tire Arkeoloji ve Etnografya Müzesi için, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Taş eserlerin dışındaki diğer değerli objelerin çevre il ve ilçelerdeki müzelere gönderileceği bildirildi. Yıkılacak binanın yerine yenisinin inşa edilmeyeceğini öğrenen vatandaşlar ise imza kampanyası başlatacaklarını ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'dan rica ediyoruz. Tire'ye ait tarihi eserler Tire'de kalmalı" dedi. Tire Belediye Başkanı Atakan Duran da, müzedeki eserlere talip olduklarını söyledi.

NADİR UYSAL (ÖZEL HABER)

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