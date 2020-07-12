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Haberler İzmir Balık istifi yolculuk!

Balık istifi yolculuk!

Balık istifi yolculuk!
Giriş Tarihi: 12.7.2020

İzmir'de, minibüslere yönelik 'fazla yolcu' denetiminde; 14 kişi bulunması gerekirken, birinde 35 diğerinde 21 yolcu olan iki minibüsün şoförüne toplam 6 bin 300 lira ceza kesildi. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Rüştü Sardağ Caddesi'nde minibüs sürücülerini durdurdu.

TEKER TEKER İNDİRİLDİLER
Denetimde 35 yolcu taşıyan 35 M 8370 plakalı minibüsün şoförü O.Ç. ile 21 yolcu taşıyan 35 M 8339 plakalı minibüsün şoförü Tayfun A.'ya ise para cezası uygulandı. Fazla yolcular da minibüslerden indirildi. Minibüsten indirilen yolculardan Serkan A., "İşten geliyorum, mecbur biniyorum. Belediye otobüslerinde de ayakta gidiyoruz. Oralar da denetlensin. Biz şimdi yarı yolda inerek, mağdur olduk, paramızı da alamayacağız" dedi.

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