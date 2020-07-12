‘Beyaz önlüklü çocuk’ okulunu yeniden yaptırıyor

İzmir Menemen'de önlüğü olmadığı için ilkokul hayatı boyunca beyaz renkli bir kıyafetini önlük olarak kullanan Muharrem Ütri (43), yıllar sonra okuduğu okulun bağışçısı olmayı seçti. Eski okulunun bulunduğu yere bir okul yaptıracak olan okula, hayırseverin adı verilecek. İnşaatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Muharrem Ütri (43), önlüğü olmadığı için hayıflandığını, bilgi yarışmalarına ise arkadaşlarının önlüklerini ödünç alarak girdiğini söyledi. Ütri sonraki yıllarda okuyamadı ancak müteahhitlik yaparak maddi imkana kavuştu.



İKİNCİ BİNA DA YIKILDI

1963 yılında yapılan Koyundere İlkokulu ve Koyundere Ortaokulu depreme dayanıklı olmaması sebebiyle boşaltıldı, okul bahçesindeki boş alana 1995 yılında yine okul yapıldı. Ancak bu okul da depremde zarar görünce 2005'de yıkıldı. Ütri, aynı yere 40 derslikli bir okul yaptırmaya hazırlanıyor.





Muharrem Ütri, "Ben okuyamadım ama eğitime çok önem veriyorum. Elimden ne gelirse de yapmaya hazırım" dedi.

FOTOĞRAF KARESİNE GİRMEK İSTEMEDİ AMA...

Beyaz önlük hikayesini anlatan Muharrem Ütri, "Okulda hatıra fotoğrafı çektirileceği zaman ben o fotoğrafta bulunmak istemediğim için o gün okula gitmemiştim. Ancak fotoğrafçılar o gün gelmemiş. Benim okula gittiğim gün fotoğraf çekmeye geldiler. Bu yüzden o fotoğraf karesinde yer almak zorunda kaldım" dedi. Ütri, "Ben okuyamadım ama eğitime değer veriyorum. Bunu bir halay olarak görürsek, bir halay ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi olur. Biz bir mendil alıp halayın başına geçtik. Başka hayırseverlerin de yan taraftaki okulu yaptırmasını isteriz" diye konuştu.